В Кабардино-Балкарии гендиректор фирмы подозревается в махинациях на 285 млн

В Кабардино-Балкарии гендиректор строительной фирмы подозревается в махинациях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В июне 2018 года 63-летним генеральным директором строительной фирмы в Кабардино-Балкарии заключил с жителем республики договор о долевом строительстве многоэтажки по улице Московской в Нальчике. Подозреваемый получил от гражданина 98 млн рублей.

По этому соглашению застройщик должен был отдать 60% прибыли от продажи жилья после окончания строительства. Однако после того, как дом был достроен, гендиректор в нарушение договора сдал в пользование 92 квартиры. А деньги, которые должен был отдать инвестору, злоумышленник похитил и распорядился по своему усмотрению.

— Кроме того, как установили оперативники, директор организации также привлек денежные средства граждан для возведения этого жилого дома в размере более 187 млн рублей, но не оформил с дольщиками договоры участия в долевом строительстве, пишет пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике. В итоге сумма махинаций достигла 285 млн рублей.

В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело. После расследования он предстанет перед судом, где решится судьба злоумышленника. Вероятно, инвестор получил возмещение ущерба, если вина подозреваемого подтвердится.