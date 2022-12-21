Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 9:35

Из Приэльбрусья в Кисловодск начался перелет на воздушных шарах

Мероприятие планировалось 18 декабря, однако из-за погодных условий его перенесли
Данил Юрков
Фото: пресс-служба администрации города Кисловодска

Фото: пресс-служба администрации города Кисловодска

В Приэльбрусье начался массовый перелет на воздушных шарах, точка прибытия – Кисловодск. Ранее мероприятие планировалось 18 декабря, однако из-за погодных условий его перенесли на сегодня, 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Кисловодска.

Пять воздушных шаров с с баннерами городов Кавказских Минеральных вод с пилотами из Москвы, Крыма, Кавминвод и Йошкар-Олы поднялись в воздух. Аэростатами управляют профессиональные спортсмены, рекордсмены мира и даже спортсмены-любители.

Первый перелет через Эльбрус посвященный 220-летию Кавказских Минеральных вод и 80-летию освобождения Ставрополья и Кавказа от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

Точное место приземления воздушных шаров ведомство не назвало, как и примерно время прибытия. Тем не менее пилоты подняли аэростаты в воздух и уже направились к пункту посадки.