Из Приэльбрусья в Кисловодск начался перелет на воздушных шарах

Фото: пресс-служба администрации города Кисловодска

В Приэльбрусье начался массовый перелет на воздушных шарах, точка прибытия – Кисловодск. Ранее мероприятие планировалось 18 декабря, однако из-за погодных условий его перенесли на сегодня, 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Кисловодска.

Пять воздушных шаров с с баннерами городов Кавказских Минеральных вод с пилотами из Москвы, Крыма, Кавминвод и Йошкар-Олы поднялись в воздух. Аэростатами управляют профессиональные спортсмены, рекордсмены мира и даже спортсмены-любители.

Первый перелет через Эльбрус посвященный 220-летию Кавказских Минеральных вод и 80-летию освобождения Ставрополья и Кавказа от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

Точное место приземления воздушных шаров ведомство не назвало, как и примерно время прибытия. Тем не менее пилоты подняли аэростаты в воздух и уже направились к пункту посадки.