Повышения зарплаты у Деда Мороза попросили 34% работающих ставропольцев

У Деда Мороза 34% работающих ставропольцев пожелали повышения зарплаты. Чаще всего, согласно опросу hh.ru, об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом.

Средняя зарплата на Ставрополье к концу 2022 года составила 42,1 тысячи рублей, а это почти на 1,5 тысячи больше, чем в 2021 году. Ставропольцы в среднем хотят столько же – 42,2 тысячи рублей. За 2022 год планка «желаемой» зарплаты поднялась на 2,5 тысячи рублей.

— Еще 15% опрошенных в качестве карьерного подарка от Деда Мороза хотели бы получить новую профессию. Чаще всего жители Ставропольского края мечтают освоить ИТ-сферу – 33%, – пишет пресс-служба hh.ru.

Остальные сферы пользуются меньшим успехом: маркетинг хотели бы освоить 9%, искусство – 8%, строительство и финансы – по 7%, юриспруденцию и медицину – по 6%.

Также 14% опрошенных хотели бы получить от Деда Мороза в новом году обучение дополнительной профессии, 13% – развить свои компетенции в своей текущей профессии, а 12% хотели бы получить признание в своей текущей деятельности. Еще 9% мечтают о карьерном успехе и повышении в должности.