Год «условки» получила ростовчанка за два ложных доноса об изнасиловании

Жительницу Ростовской области осудили за два ложных обвинения в изнасиловании Фото: Олег ЗОЛОТО

На скамье подсудимых Азовского городского суда в Ростовской области оказалась якобы жертва изнасилований. До возбуждения уголовного дела и заседания суда, как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», женщина заявила в полицию о том, что стала жертвой изнасилования, которое совершили сразу на четверых человек. Правда, по мере следствия к потерпевшей возникало все больше вопросов.

Жертва изложила все подробности дежурному: мол, напали на нее четверо, угрожали расправой, если будет сопротивляться. Потерпевшую во время дачи показаний в кабинете следователя предупредили, что за дачу ложных показаний ее могут наказать до двух лет лишения свободы или штрафом до 120 тысяч рублей. Женщина сказала, что все ее слова – чистая правда.

Уже в ходе следствия выяснилось, что у женщины с беспочвенно обвиненными мужчинами была неприязнь, возникшая в результате конфликта. В итоге на обратившуюся в полицию возбудили уголовное дело по статье «Ложный донос».

Выяснилось, что в июле этого же года женщину осудили по статье за ложный донос. Тогда ее приговорили к штрафу в размере восьми тысяч рублей. От повторения противоправного деяния ее это не остановило.

Лже-потерпевшую приговорили к условному лишению свободы на год. Такой приговор вынесен из-за того, что женщина раскаялась в совершении преступления, а также содействовала следствию, когда все «всплыло на чистую воду». Приговор в законную силу еще не вступил – осужденная может подать апелляцию.