Ставрополец предстанет перед судом за серию мошенничеств на 4,3 млн

В Ставрополе перед судом предстанет 42-летний местный житель за совершенную им серию мошенничеств на общую сумму в 4,3 млн рублей. В полицию обратились два гражданина, которые сообщили о совершенных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что несколько лет назад злоумышленник убедил своих знакомых вложиться в развитие коммерческой деятельности. Также под надуманными предлогами он брал у них в долг различные суммы. Заявители поверили мошеннику и передали ему 4,3 млн.

— Полученные суммы злоумышленник обратил в свою пользу, а затем, сменив номер телефона, скрылся. Сотрудники уголовного розыска задержали гражданина на территории Липецкой области в ходе оперативных мероприятий, – пишет ведомство.

Оказалось, что мужчина долгое время не имел паспорта, регистрацию и иные документы, а также постоянно менял место жительства, скрываясь от правоохранителей. Теперь его задержали, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

На данный момент расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд на рассмотрение. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.