В Лермонтове на Ставрополье незаконно вырубали деревья из-за ошибки властей

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Установлено, что в 2022 году в городе Лермонтов на Ставрополье администрация передала в аренду гражданину земельный участок на улице Радонежская, 1. На участке арендатор по акту мог построить среднеэтажную жилую застройку.

Только вот администрация города в нарушение федерального законодательства выдала арендатору дефектный акт, на основании которого последний вырубал деревья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— Вместе с тем для проведения указанных работ орган местного самоуправления был обязан выдать соответствующее разрешение, определить размер компенсационной (восстановительной) стоимости и принять меры к ее взысканию в бюджет муниципального образования, – пишет ведомство.

Администрация города Лермонтова не приняла мер к сохранению естественной экологической системы на территории участка, более 86,8% площади которого занято деревьями.

Также прокуратура установила, что к арендованному участку невозможно водоснабжение, газ и тепловые сети. А значит, использовать участок по назначению попросту не получится.

Прокуратура внесла представление главе города и протест на решение об утверждении градостроительного плана земельного участка. Рассмотрение акта находится на контроле.