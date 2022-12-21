Популярные сериалы KION можно будет… прочитать

KION совместно с книжным сервисом «Строки» от МТС 23 декабря запускают новый проект, в рамках которого оригинальные сериалы популярного онлайн-кинотеатра будут переработаны в литературные произведения разных жанров. Причем книжные версии хитов KION будут содержать дополнительные эпизоды и линии героев.

Переработка сериальных сценариев в литературные произведения - тренд новый для России, но уже ставший популярным в мире. Ведь в новеллизацию фильмов и сериалов, как правило, включена информация о событиях, которые были описаны в первоисточнике и остались за кадром, а иногда и сцены, вырезанные на этапе финального монтажа сериала. Например, режиссер Квентин Тарантино сам адаптировал в романную форму свой фильм «Однажды в Голливуде», а британский журналист Джеймс Сваллоу новеллизировал популярный фильм «Эффект бабочки».

Книжные версии проектов KION будут интересны как поклонникам оригинальных сериалов, которые хотят лучше познакомиться с любимыми персонажами, так и читателям, которые не знакомы с первоисточниками и впервые окунутся во вселенные детективов «Коса» и «Хрустальный», драмеди «Почка» и «Клиника счастья», психологического триллера «Переговорщик».

Кроме того, в новом сервисе любители кино найдут и кросс-рекомендации, предлагающие к просмотру фильмы и сериалы.