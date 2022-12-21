Точку кипения СтГАУ признали лучшей в России

Фото: пресс-служба СтГАУ

Ставропольский агроуниверситет стал лауреатом Всероссийской Премии Точек кипения, организованной Департаментом развития сети. Предпринимательская Точка кипения СтГАУ победила в номинации «Активность участников Точки кипения», а Дмитрий Черкашин, руководитель университетского Центра научно-технологического творчества молодежи стал «Лучшим куратором новой команды Точки кипения».

Как рассказал врио ректора СтГАУ Владимир Ситников, за 2022 год в вузовской Точке кипения прошло более 500 мероприятий.

- Каждое из них — уникальное событие, организацией которого занимались студенты и выпускники. Поздравляю наших ребят и Дмитрия Черкашина с заслуженной победой! Желаю нашей команде и всем гостям, которых объединяет наша точка, кипеть в новом году идеями и проектами ради создания технологического прогрессивного будущего, — сказал Владимир Ситников.

В 2019 году Ставропольский ГАУ первым из аграрных вузов создал Точку кипения. Это развивающее пространство, где каждый пользователь платформы Leader-ID может организовать свое независимое и бесплатное образовательное событие.

Точки кипения созданы по всей стране на базе АНО «Платформа Национальной технологической инициативы».

В этом году Точка кипения СтГАУ выиграла федеральный грант Минобранауки РФ на создание «Предпринимательских точек кипения», направленных на развитие инновационного предпринимательства среди студентов. Грантовые средства на развитие предпринимательской среды будут получены в ближайшие три года.

Теперь инновационная работа Точки кипения СтГАУ будет направлена на создание бизнес-моделей, отвечающих современным запросам наших профильных рынков НТИ - «FoodNet» и «EduNet».

Как отметил лидер Точки кипения агроуниверситета Дмитрий Черкашин, за победой стоит каждый участник команды.

- Я стал лучшим куратором точки кипения в России. Должен сказать, эта победа — заслуга абсолютно каждого члена нашей команды. За моей спиной стоят крутые ребята, готовые работать, развиваться и делать наш вуз еще лучше. Спасибо моей команде! — сказал Дмитрий Черкашин.