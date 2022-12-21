В Дагестане без вести пропала 19-летняя девушка

Фото: пресс-служба МВД республики Дагестан

Примерно в 6 утра 21 декабря 2022 года 19-летняя Юсупова Зайнаб, жительница Кизляра, вышла из дома и не вернулась. В пресс-службе МВД республики Дагестан сообщили, что девушке необходима медицинская помощь.

— Имеет психическое заболевание, состоит на учете в РПНД [Республиканский психоневрологический диспансер – Прим.]. Была одета: зеленый платок, черная куртка (пуховик) и обувь белого цвета, – пишет ведомство.

Всех, имеющих какую-либо информацию о пропавшей, просят обратиться по номерам телефона дежурной части: 99-48-15, или на номер 8-928-555-19-91. Любая информация о девушке будет ценной в поисках.

Примерное местонахождение пропавшей неизвестно, так что девушка может быть в любой части республики Дагестан и даже за ее пределами. Причина возможного исчезновения не называется.