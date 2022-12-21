Евгений Титов: «Потенциал экономического роста СКФО превышает 1,8 трлн рублей»

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов. Фото: Глеб Садов

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов представил итоги активности бизнеса за три года и рассказал об основных трендах экономики региона на итоговой сессии, посвященной развитию СКФО и реализации прорывных инвестпроектов в макрорегионе.

По словам Титова, клиентами Сбера в СКФО являются 5 млн физлиц и более 118 тысяч компаний. Корпоративный портфель кредитования бизнеса СКФО превышает 151 млрд рублей. В этом году объем кредитов с господдержкой вырос вдвое и составил 47 млрд рублей. При этом быстрее всего растут АПК, туризм, промышленность, недвижимость, логистика и торговля.

- В большинстве регионов СКФО уже внедрены комплексные цифровые решения. Сбер и дальше готов развивать форматы ГЧП и концессии, участвовать в проектах по созданию инфраструктуры ЖКХ, образования, спорта, здравоохранения. Мы экспертно оценили потребность в них в 233 млрд рублей, а общий потенциал экономического роста регионов СКФО в 1,8 трлн рублей, - сказал Титов.

Утроился и кредитный портфель АПК – с 14 до 45 млрд рублей. При этом каждый третий кредит аграрии берут в Сбере.

В четыре раза вырос также отраслевой портфель финансирования недвижимости – с 13 до 49 млрд рублей. При поддержке Сбера строится 3,2 млн кв.м. недвижимости в 7 регионах СКФО. 35 тысяч семей получили ключи от новостроек с начала этого года.

В течение 2022 года СКФО остается лидером среди округов по эффективности реализации прорывных проектов и по темпам роста ключевых показателей.

За 9 месяцев этого года регион привлек почти 122 млрд рублей частных инвестиций. К 2030 году реализация еще 35 проектов позволит привлечь 1,7 трлн рублей инвестиций.