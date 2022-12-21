В Ставрополе 52-летняя женщина перевела мошенникам 1,8 млн

Ставропольские полицейские ищут подозреваемого в мошенничестве, который позвонил 52-летней местной жительнице и обманул ее на 1,8 млн рублей. С заявлением о преступлении женщина пришла к правоохранителям, рассказав, как ее обманули на крупную сумму денег.

— Жительнице поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что на имя женщины незаконным путем пытаются оформить кредит, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Чтобы прервать незаконную операцию, самой женщине надо было взять на свое имя кредит. После деньги, по совету злоумышленника, потерпевшая отправила на якобы безопасный счет.

Мошенник заверил, что в последующем кредит будет аннулирован. Только вот задолженность спустя время не исчезла, а женщина заподозрила неладное и обратилась к полицейским, поняв, что попалась на уловку.

В отношении мошенника возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.