В Невинномысске из-за ремонта перекрыли транспортный тоннель до 23 декабря

В связи с ямочным ремонтом в Невинномысске до пятницы, 23 декабря, перекрыли проезд через тоннель. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков.

Работы планировалось завершить 22 декабря, однако позже стало известно, что ограничение продлили еще на сутки.

Движение возобновится в пятницу, 23 декабря, после 10 часов.

Мэр Невинномысска попросил отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин открыл обновленную трассу из Минеральных Вод в Кисловодск протяженностью 46 км.