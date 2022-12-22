За минувшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 58 человек

На Ставрополье за прошедшие сутки с 21 на 22 декабря от коронавируса выздоровели 49 пациентов, а заболели 58 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась восьми заболевшим, детей среди них не оказалось. Врачи не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания короной «короной».

— За минувший день еще 49 человек победили COVID-19 в крае. Уровень заболеваемости остается на минимальных отметках, летальных исходов зарегистрировано не было. Между тем, помнить о правилах эпидпрофилактики все еще важно, – пишет губернатор Ставропольского края в своих официальных соцсетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 1175 человек, а полный курс иммунизации прошли 693 человека. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.