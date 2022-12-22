Следственный комитет проверит незаконное строительство в Ставрополе

В Ставрополе следственный комитет проверит информацию о незаконном строительстве многоэтажного здания вблизи объекта культурного наследия «Дом Щербаковых» на улице Дзержинского. Информацию об этом, как сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю, следователи получили из средств массовой информации.

— По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова в Ставропольском межрайонном следственном отделе по данному факту организована проверка, – пишет ведомство.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Если незаконность постройки будет выявлена, то застройщика обяжут снести и устранить нарушение. Однако на данный момент информация только проверяется.

Также напомним, что в Ставрополе в 2023 году в пять раз сократят количество наружной рекламы. Власти отмечают, что разработана новая схема размещения.