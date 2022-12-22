Житель Минвод потерял 1,4 млн рублей из-за уловки мошенников

В Минеральных водах на Ставрополье к полицейским с заявлением о мошенничестве пришел 52-летний местный житель. Мужчина сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Собеседник рассказал о попытке взять кредит на имя потерпевшего, и чтобы прервать операцию, звонивший убедил жертву перевести все свои деньги на якобы безопасный счет.

— Введенный в заблуждение гражданин перечислил более 1,4 млн рублей, а спустя время, когда деньги обратно не поступили на его счет, он понял, что его обманули, и обратился с заявлением в отдел внутренних дел, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На данный момент правоохранители устанавливают личность и местонахождение мошенника. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа.

Полиция Ставрополья просит быть бдительными при общении с незнакомцами и не переводить деньги на неизвестные счета, а лучше прервать разговор и обратиться в банк, чтобы уточнить все обстоятельства.