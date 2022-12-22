В Ставрополе сделали карту бесплатных новогодних мероприятий для детей

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Карта бесплатных новогодних мероприятий для детей появилась в Ставрополе, с сегодняшнего дня, 22 декабря, начнут проводиться десятки программ. Всего расположена 21 открытая площадка города, где пройдут игровые программы на улице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— На 21 открытой площадке города пройдут игровые программы на свежем воздухе. Локации размещены так, что жителям Ставрополя будет удобно добираться до праздника, не выезжая далеко за пределы своих районов, – пишет ведомство.

Где пройдут мероприятия

Промышленный район:

- 22 декабря в 12:45 – улица Тельмана, 238/1, в 14:00 – улица Южный обход, 55, в 15:00 – улица Космонавтов, 4б;

- 23 декабря в 12:45 – проспект Ворошилова, 3-5, в 14:00 – улица Краснофлотская, 32, 15:00 – площадь 200-летия;

- 24 декабря в 10:00 – улица Доваторцев, 13, в 11:30 – улица 50 лет ВЛКСМ, 41/1, 2, в 12:00 – улица Рогожникова, 2, в 13.00 – улица Шпаковская, 84;

- 25 декабря в 10:00 – улица Доваторцев, 86/1/2, в 11:00 – улица Родосская, 5;

- 29 декабря в 14:00 – улица 50 лет ВЛКСМ, 8а.

Ленинский район:

- 24 декабря в 10:00 – улица Магистральная, 16/1, в 13:00 – сквер на пересечении улиц Чехова и Мимоз, а также в Александровский парк (Дубовая роща), в 14:00 – сквер Декабристов.

Октябрьский район:

- 23 декабря в 11:00 – площадь Фрунзе;

- 24 декабря в 11:00 – зона отдыха в районе природных родников на улице Пригородной, в 13:00 – улица Трунова, 71 и в 15:00 – сквер на пересечении улицы Руставели и переулка Можайский.

Чтобы не потеряться в изобилии праздничных мест, интерактивная карта, сделанная в онлайн-формате, поможет найти все точки мероприятия. Каждый может посмотреть, куда приходить, чтобы получить новогоднее настроение и передать его детям.