Транскавказская магистраль в республике Северная Осетия закрыта на учения

В республике Северная Осетия – Алания на учения по обеспечению безопасного и беспрепятственного движения транспорта в условиях чрезвычайной ситуации во время схода лавин закрыли Транскавказскую магистраль. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

— На Транскавказской автомагистрали запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 9 часов 22 декабря 2022 года до особого распоряжения, – сообщает ведомство.

До нормализации погодных условий госавтоинспекция республики рекомендует воздержаться от поездок в сторону магистрали. Также водителям советуют соблюдать меры повышенной безопасности во время движения.

Тем временем на Ставрополье в Невинномысске из-за ремонта перекрыли транспортный тоннель до 23 декабря. Прекращено движение всех видов транспорта.