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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 9:18

На Ставрополье 30-летний мужчина организовал незаконный игорный бизнес

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение
Данил Юрков

В Благодарненском округе Ставрополья 30-летний местный житель обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр. Следствие установило, что с октября 2021 года по май 2022 года организовал в Благодарном игорный бизнес. Об этом сообщили пресс-службы СУ СК России и прокуратуры Ставропольского края.

В арендованном помещении он установил 14 компьютеров на которые была установлена специальная программа. Ее суть была простая: игрок дает деньги кассиру, на виртуальный счет поступает сумма; человек садиться за компьютер и играет в азартную игру. Деньги можно как проиграть, так и выиграть.

О незаконном бизнесе узнали правоохранительные органы. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело, его стали расследовать и собирать доказательства вины злоумышленника.

— С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщают ведомства. Расследование завершено, а бизнесмен ожидает заседания суда, где решится его дальнейшая судьба.