Житель соседнего региона украл 18 котлов и 45 водонагревателей на Ставрополье

В Предгорном округе Ставрополья к полицейским обратился представитель одного из магазинов села Этока. Он сообщил, что о краже 18 котлов и 45 водонагревателей. Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 25-летний житель соседнего региона.

— Гражданина доставили в отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном. Молодой человек пояснил, что похищенное из склада магазина имущество планировал продать, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Сумма ущерба составила порядка 2 млн рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту кражи. В настоящее время украденное изъято и после проведения необходимых действий все вернут владельцу. Молодому человеку грозит уголовное наказание за совершенное им преступление.

Также на Ставрополье уголовное наказание грозит 30-летнему жителю региона, который организовал незаконный игорный бизнес. В арендованном помещении он разместил 14 компьютеров, на которых играли люди.