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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 11:00

На Ставрополье мебельщик-мошенник обманул женщину на 90 тысяч

Гражданин во всем сознался, в отношении него возбуждено уголовное дело
Данил Юрков

В Советском округе Ставрополья к полицейским пришла местная жительница с заявлением о мошенничестве. Как пояснила потерпевшая, она заключила с мастером устный договор об изготовлении кухонного гарнитура. Сумма работ составила 150 тысяч рублей, женщина внесла 90 тысяч предоплаты.

— Однако взятые на себя обязательства по оказанию услуги изготовитель мебели не выполнил и перестал выходить на связь с потерпевшей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отделение полиции доставили 31-летнего местного жителя, который сознался в содеянном. Злоумышленник пояснил, что изначально не собирался ничего делать, а деньги потратил на себя.

По данному факту в отношении гражданина возбуждено уголовное дело за мошенничество. После расследования материалы передадут в суд, где решится судьба мошенника.