В Пятигорске житель соседней республики убил знакомого за оскорбление матери

На Ставрополье в городе Пятигорске 19 сентября 2022 года 54-летний мужчина находился в гостях у знакомого и распивал спиртные напитки. В один момент между отдыхающими возник конфликт из-за сказанных в адрес матери обвиняемого оскорблений.

Злоумышленник решит не мириться с неприятными словами и схватился за нож и ударил хозяина в шею. От полученных ран 57-летний потерпевший скончался на месте преступления до приезда скорой помощи. Обвиняемый признался в преступлении в ходе расследования.

— Следователем СКР по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы следы преступления, изъят нож, назначены и проведены судебные экспертизы, допрошены свидетели, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение. После состоится заседание суда, где решится судьба мужчины.