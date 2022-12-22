Школьники из Пятигорска купили новогодние подарки для участников спецоперации

В Пятигорске школники Вова и Саша принесли в штаб поддержки военнослужащих новогодние подарки. Купили они все за свои деньги, которые копили специально для этой цели. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования города. Подарки отправились к бойцам вместе с гуманитарной помощью и прочими вещами.

Глава города обещал передать подарки на передовую, что и сделал. Доставленные подарки бойцы-участники спецоперации приняли с удовольствием и даже записали видеообращение со словами благодарности неравнодушным школьникам за то, что поддерживают их. Военнослужащие пообещали вернуться.

Также напомним, что 193 переселенца из ЛНР и ДНР трудоустроились в Ставрополе. В центр занятости обратились 341 человек – 96 ждут свободную вакансию. Всего с начала спецоперации на Ставрополье приехало более 6,5 тысяч человек, около 2 тысяч из них – в краевую столицу.