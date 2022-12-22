На Ставрополье в 2023 году будет увеличен размер прожиточного минимума

В 2023 году на Ставрополье будет увеличен размер прожиточного минимума, он составит 12938 рублей. На Ставрополье размер прожиточного минимума в 2023 году составит 12938 рублей, для трудоспособного населения он составит 14102 рубля, для пенсионеров – 11127 рублей, для детей – 12550 рублей.

Пересмотр коснулся всей России и составил 14375 рублей, для трудоспособного населения – 15669 рублей, для пенсионеров – 12363 рубля, для детей – 13944 рубля. Все регионы страны переходят на увеличение размера прожитого минимума.

Постановление об увеличении уже подписано губернатором и вступит в силу вместе с общероссийским – 1 января 2023 года.

В минтруда рассказали, что определение прожиточного минимума применяется для определения размера помощи малоимущим семьям. Это одна из самых главных причин пересмотра.