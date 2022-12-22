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НовостиОбщество22 декабря 2022 18:00

Экс-мэр Кисловодска стал почетным гражданином города

Александр Курбатов был главой города-курорта с 2015 по 2021 годы
Инна МОРОЗОВА

Бывший мэр Кисловодска Александр Курбатов получил звание почетного гражданина города-курорта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Удостоверение и нагрудную ленту ему вручил глава Кисловодска Евгений Моисеев на заседании городской думы.

Мэр поблагодарил Александра Курбатова за возрождение курорта.

- Мы продолжаем начатое вами, - сказал Евгений Моисеев.

Напомним, Александр Курбатов ушел с поста мэра Кисловодска в 2021 году из-за травмы, которую получил при падении с электросамоката. Бывший глава курорта получил серьезную травму головы и долгое время находился в коме.

Ранее сообщалось, что размер курортного сбора в Ставропольском крае повысили до 100 рублей ежедневно. Один отдыхающий будет платить вдвое больше за пребывание в городах-курортах.