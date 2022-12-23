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НовостиЗдоровье23 декабря 2022 5:20

За минувшие сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 89 человек

При этом выздоровели 102 пациента, заболеваемость остается на низких отметках
Данил Юрков

На Ставрополье за прошедшие сутки с 22 на 23 декабря от коронавируса выздоровели 102 человека, а 89 – заболели, в том числе пятеро несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 11 пациентам, среди которых четверо детей. Медики долгое время не регистрируют летальные исходы от заболевания «короной».

— За прошедшие сутки из под медицинского наблюдения выписано еще 102 человека. Уровень заболеваемости продолжает оставаться на низких отметках. Новых летальных случаев нет. Но все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 1367, а полный курс иммунизации прошли 847 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях. Количество тестов на «корону» достигло 4,9 млн.