В Ставрополе в выходные 24 и 25 декабря пройдет ярмарка «Новогодний базар»

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Суббота и воскресенье, 24 и 25 декабря, в Ставрополе пройдут вместе с предновогодней ярмаркой «Новогодний базар». Совместно с ярмарками выходного дня «базар» предложит жителям и гостям краевой столицы множество товаров по доступным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— На площади 200-летия свои палатки развернут более 100 предприятий, крестьянских и личных хозяйств, индивидуальных предпринимателей, оптовых предприятий, а также мастеров декоративно-прикладного творчества со всего края. Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 8:00 до 16:00, – сообщает ведомство.

Покупателям предложат хлебобулочные изделия, свежую выпечку – ее можно даже продегустировать, – колбасы и мясные деликатесы, сыры, молочную продукцию, свежие овощи и фрукты. Также на ярмарке можно будет купить яйца и муку, из цистерн с водой будут продавать свежую рыбу и еще будет организована выставка-продажа меда.

Неподалеку от продуктовых лавок размещены елочные базары. А вот продуктовые ярмарки выходного дня пройдут на привычных местах: 24 декабря на улицах Васильева, 35/1 и Ленина, 74/17, а 25 декабря – на улице Серова, 466. Работать они будут так же, как и «Новогодний базар», – с 8:00 по 16:00.