Десятки мероприятий подготовили для детей на выходные в Ставрополе

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В выходные 24 и 25 декабря в Ставрополе, кроме ярмарок выходного дня и «Новогоднего базара», пройдут десятки праздничных мероприятий для детей. Новый год уже «на носу», так что, как сообщает администрация краевой столицы, для семей и в частности для детворы подготовили интересные мероприятия.

Суббота, 24 декабря

- В 11:00 в библиотеке № 11 пройдет новогоднее мероприятие у елки;

- В 15:00 в детской школе искусств № 5 начнется музыкальное представление «Новогодний серпантин»;

- В 16.00 в новом концертном зале ставропольской хореографической школы пройдет «Посвящение в юные хореографы»;

- В торговом центре «Космос» в 18:00 начнется программа городской капеллы «Кантабиле»;

- В молодежном пространстве «ЛОФТ» с 19:00 праздничная программа начнет «сворачиваться» фестивалем свободной музыки «ЛОФТ-ФЕСТ».

Воскресенье, 25 декабря

- В Центре детского творчества Промышленного района в 10:00 и 12:00 детям покажут театральную постановку «В тридевятом царстве, новогоднем государстве»;

- С 11:00 в интерактивном кукольном театре «Кузька» библиотеки № 3 пройдет тематический спектакль;

- Культурное пространство «Ставрополец» в 14:00 ждет гостей на игровую программу «Верь в чудо»;

- В музее изобразительных искусств в 15.00 выступят солисты концертно-творческого объединения «Аккорд»;

- Дом культуры в 17:00 на танцплощадке «Приглашаем на огонек» приглашает любителей потанцевать;

- В это же время в молодежном культурно-досуговом центре «Пионер» пройдет концерт вокально-инструментального ансамбля «Парафраз».

Помимо прочего, с 11:00 до 15:00 на площади Ленина все выходные работает резиденция Деда Мороза. А в «Ставропольце» волшебник встречает ребят в эти выходные с 10:00 до 12:00.

Также напомним, что в Ставрополе приготовили сотню конкурсов, программ и фестивалей на предновогодние и новогодние праздники. На мероприятиях не должно быть скучно ни детям, ни взрослым.