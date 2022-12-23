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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 8:00

На Ставрополье пьяный пешеход пришел в больницу после аварии

Его сбил неизвестный и скрылся с места происшествия
Данил Юрков
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Благодарненском округе Ставрополья пьяный пешеход обратился к врачам с травмами, где рассказал об аварии, в которой он стал потерпевшим.

По словам 40-летнего жителя села Елизаветинского, примерно в 20:00 на 25 километре дороги «Журавское – Благодарный – Кучерла - Красный Маныч» его сбил неизвестный автомобиль, который скрылся с места происшествия.

— Мужчина пожаловался на травму головы. В больнице у мужчины также установлено состояние опьянения. В настоящее время выясняется, было ли ДТП на самом деле, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителя ищут, марка автомобиля устанавливается. Если авария действительно произошла, сбежавшему автомобилисту грозит лишение прав за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.