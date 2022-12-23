Трасса Ставрополья 23 декабря покрылась сильным туманом

На трассы Ставрополья вновь опустился густой туман. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона, в Георгиевском и Александровском округах наблюдается сильный туман. Тем временем в Ставрополе солнечно.

— На видео автодорога «Западный обход города Георгиевска» и «Александровское – Новоселицкое – Буденновск», сообщает ведомство. О том, на каком расстоянии уже не видно объектов, автоинспекторы не сообщили. Видимость, как сообщил инспектор в видео, слабая.

Водителям следует быть аккуратными в условиях ограниченной видимости, снизить скорость движения и быть предельно аккуратными. Из-за разгулявшейся на трассе непогоды увеличивается шанс аварий.

Также напомним, что на днях в открытии отремонтированной трассы «Минеральные воды – Кисловодск» принял участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Протяженность дороги составляет 46 километров.