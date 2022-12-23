На Ставрополье за аварию с тремя погибшими осудят водителя микроавтобуса

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Кочубеевском округе Ставрополья, по материалам уголовного дела, 30 июля 2022 года обвиняемый за рулем микроавтобуса «Ford Transit» перевозил 15 сотрудников сельхозпредприятия. На перекрестке полевых дорог «Петровский – Казьминское» водитель не предоставил преимущество «КамАЗу» и спровоцировал аварию, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— В результате дорожно-транспортного происшествия трем пассажирам микроавтобуса причинены телесные повреждения, повлекшие их смерть, еще двоим пассажирам причинены тяжкие телесные повреждения, – пишет ведомство.

После этого начались разбирательства, которые привели к возбуждению в отношении водителя уголовного дела. Мужчину заподозрили в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. На данный момент в этом же его обвиняют.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направили в суд на рассмотрение. По итогу судебного процесса водитель может получить тюремный срок.