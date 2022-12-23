На выходных в Ставрополе восемь фотографов устроят бесплатные фотосессии

В Ставрополе на выходных, 24 и 25 декабря, восемь фотографов устроят бесплатные фотосессии на четырех площадках. Они будут ждать всех желающих запечатлеть себя и своих родных с 15:30 по 18:30. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Где можно сфотографироваться

- На площади Ленина фотосессии будут проходить в течение двух дней. 24 декабря всех желающих получить красивые снимки ждут Анна Богданова, а также Максим Журбин и Неля Касумова. Оба продолжат работать и на следующий день, к ним присоединится Сергей Мокриков.

- Рядом с фонтаном на Крепостной горе два фотографа сменят друг друга два фотографа. Сперва 24 декабря там будет стоять Сергей Мокриков, а 25 декабря его заменит Екатерина Ковалева.

- В сквере на проспекте Юности – напротив школы №37 – целых два дня отстоит один фотограф. Иван Высочинский (24 и 25 декабря). К нему можно подойти и попросить красивые снимки.

- Рядом с KFC в сквере на улице 50 лет ВЛКСМ 24 декабря будет работать Азамат Кадыров, а 25 декабря на его место встанет сменщик – Николай Петрушкин. Поменяются фотографы, но качество снимков останется на высоком уровне.

Желающие получат по 2-3 кадра абсолютно бесплатно.

Кроме того, на выходных в Ставрополе пройдут ярмарка «Новогодний базар», ярмарки выходного дня, а также для детей организовали десятки праздничных мероприятий. Семейные праздники дополнятся открывшейся резиденцией Деда Мороза.