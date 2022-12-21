В Ставрополе появится жилой дом общей площадью 13 тыс. кв. м с видом на Центральный парк

В центральной части Ставрополя будет построен двенадцатиэтажный жилой дом на 99 квартир со свободной планировкой от 48 кв. м до 104,2 кв. м. Проект предусматривает создание прогулочных зон, а также благоустройство прилегающей территории – внутреннее озеленение, удобный подземный паркинг. Дом строится в районе с развитой транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности располагаются: школы, детские сады, учебные заведения среднего и высшего профессионального образования, супермаркеты. С последних этажей открывается вид на Центральный парк. При поддержке ВТБ (банк открыл кредитную линию ГК «Аспект» на сумму 481,1 млн рублей до 2026 года с использованием эскроу-счетов) объект планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2024 года.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, отметил: «Проектное финансирование застройщиков является эффективным инструментом поддержки и развития строительной отрасли. Мы оказываем комплексную поддержку бизнеса клиентов на всех этапах реализации их программ, что позволяет нашим партнерам успешно завершать начатые объекты и уверенно планировать новые. В тоже время такой механизм защищает и интересы дольщиков, гарантируя сохранность вложенных средств на стадии строительства».

«ГК «Аспект», помимо строительства объектов недвижимости в Ставрополе, занимается сносом ветхого жилья в городе, предоставляя ставропольцам благоустроенные новые квартиры. За 27 лет работы наша команда увеличила жилой фонд краевой столицы более чем на 140 тыс. кв. м. Уверен, что дальнейшему развитию компании будет содействовать партнерство с надежным представителем финансового рынка региона — банком ВТБ», - прокомментировал президент ООО фирма «Аспект» Николай Дяденко.

СПРАВКА

Группа компаний «Аспект» работает на строительном рынке с 1995 года и занимается строительством новых административных, торговых и жилых зданий в центральной части Ставрополя.