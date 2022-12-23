На Ставрополье 18-летний пьяный водитель-бесправник устроил смертельную аварию

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Александровском округе Ставрополья 5 июля 2022 года 18-летний парень вел «ВАЗ-21099» по дороге «Ставрополь – Александровское - Минеральные Воды». Там он выбрал небезопасную для движения скорость и не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет. Молодой водитель скрылся с места происшествия.

— В момент аварии в машине находился 14-летний подросток, который с многочисленными телесными повреждениями был доставлен в больницу, где через непродолжительное время скончался, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Личность сбежавшего быстро установили оперативники. Оказалось, парень вел машину пьяный, а права он никогда не получал. В отношении водителя возбудили уголовное дело, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

— В настоящее время уголовное дело направлено в Александровский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Парню грозит до 12 лет тюрьмы.