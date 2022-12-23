Полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка исполнил мечту Марата Тедеева из села Црау

Фото: alania.gov.ru

В регионах Северо-Кавказского федерального округа в рамках проекта «Мечтай со мной», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», активно проходит Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Участие в ней принял полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

– Новый год – семейный праздник. Это время, когда исполняются самые заветные желания. В канун нового 2023 года я решил осуществить мечты детей из всех субъектов округа, которые получат, надеюсь, самые долгожданные подарки, – отметил Полпред.

С новогодней елки Юрий Чайка снял 7 игрушек с пожеланиями детей из всех регионов СКФО. Среди них оказалась и мечта 4-летнего Марата Тедеева из с. Црау Алагирского района Северной Осетии о каркасном батуте.

От имени полпреда Президента РФ в СКФО Юрия Чайки подарок мальчику передал главный федеральный инспектор по РСО – Алания Сергей Гончаров.

Напомним, акция «Елка желаний» проходит в стране пятый год. Мероприятие направлено на исполнение новогодних желаний детей и пожилых граждан с состоянием здоровья, угрожающим жизни, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

С этого года в акции также могут принять участие дети военнослужащих и мобилизованных, участвующих в специальной военной операции, дети из числа беженцев и вынужденных переселенцев с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, дети, проживающие и зарегистрированные на указанных территориях.