Губернатор Ставрополья рассказал об итогах частичной мобилизации

На данный момент Ставрополье продолжает работу с бойцами-участниками специальной военной операции. Поставленный план регион выполнил, ставропольцы находятся на 14 территориях ведения боевых действий, рассказал губернатор на пресс-конференции в ТАСС.

Главы городов и муниципалитетов закреплены за семьями мобилизованных и оказывают им всю необходимую поддержку: где-то отключили газ, просела крыша и прочее – все вопросы решаются.

Ранее стоял вопрос по поводу обмундирования, на данный момент бойцы получают припасы в штатном режиме. Для военнослужащих в отдаленных местах купили два экскаватора, два крана и внедорожники.

В зону спецоперации отправили 300 чиновников, только из Георгиевска отправили восемь работников культуры. При этом в счет не идут добровольцы, которые изъявили личное желание отправится в зону СВО.

Производство в регионе также начало производить все необходимые вещи для бойцов – от бронежилетов до носков. Тем не менее Ставрополью не хватает рабочих рук и количество вакансий растет.