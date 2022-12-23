Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 13:16

Губернатор Ставрополья рассказал об итогах частичной мобилизации

Работа с бойцами-участниками спецоперации продолжается
Данил Юрков

На данный момент Ставрополье продолжает работу с бойцами-участниками специальной военной операции. Поставленный план регион выполнил, ставропольцы находятся на 14 территориях ведения боевых действий, рассказал губернатор на пресс-конференции в ТАСС.

Главы городов и муниципалитетов закреплены за семьями мобилизованных и оказывают им всю необходимую поддержку: где-то отключили газ, просела крыша и прочее – все вопросы решаются.

Ранее стоял вопрос по поводу обмундирования, на данный момент бойцы получают припасы в штатном режиме. Для военнослужащих в отдаленных местах купили два экскаватора, два крана и внедорожники.

В зону спецоперации отправили 300 чиновников, только из Георгиевска отправили восемь работников культуры. При этом в счет не идут добровольцы, которые изъявили личное желание отправится в зону СВО.

Производство в регионе также начало производить все необходимые вещи для бойцов – от бронежилетов до носков. Тем не менее Ставрополью не хватает рабочих рук и количество вакансий растет.