Ставрополье продолжит сотрудничать с ЛДНР

Сотрудничество с Донецком и Луганском продолжается, сообщил губернатор Ставрополья на пресс-конференции в ТАСС. Жители Ставрополья едут работать в ЛНР и ДНР, на данный момент при поддержке региона завершено строительство 75 объектов, вложено 6 млрд рублей.

— У нас хорошие и дружеские отношения с премьером ДНР Виталием Хоценко. Множество ставропольцев сейчас работают на Донбассе, в регионе действуют ставропольские строительные компании, – сообщил губернатор.

Антрацитовскому району ЛНР также продолжится оказание помощи. На вопрос о том, не закончится ли поддержка в 2023 году, глава Ставрополья ответил:

— Мы составили трехлетнюю программу сотрудничества. 85 объектов мы уже завершили в этом году. Эта работа будет продолжаться, – сказал глава региона.

Экономика Ставрополья позволяет направлять средства не только на спецоперацию и собственные нужды, но и для оказания поддержки ЛДНР.