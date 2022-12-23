На Ставрополье в 10 раз увеличилось число оборонных предприятий

В начале 2022 года предприятий ВПК на Ставрополье было всего четыре, на данный момент их количество возросло до 42, как рассказал губернатор на пресс-конференции в ТАСС.

— Почти все российские ракеты сегодня летают с диодами, которые выпускают ставропольские предприятия. В начале года в регионе было всего четыре предприятия ВПК, сейчас их уже 42, – рассказал глава региона.

Благодаря этому развивается экономика Ставропольского края, бюджет региона за 2022 год был исполнен с профицитом 23%. При этом половину средств направили на спецоперацию, а вторую половину – на повышение зарплат бюджетникам.

Ставропольские предприятия продолжают оказывать поддержку бойцам спецоперации как гуманитарной помощью, так и производством всего необходимого снаряжения. Организации работают в три смены, однако рук и сил все же иногда не хватает.