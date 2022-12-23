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НовостиОбщество23 декабря 2022 13:44

Празднования 220-летия Кавказских Минеральных вод не будет

Губернатор Ставрополья рассказал об этом на пресс-конференции в ТАСС
Данил Юрков

Причиной, по которой празднование 220-летия Кавказских Минеральных вод отменили, является сложная ситуация и специальная военная операция. По словам главы региона, бюджетные средства выделяются на помощь бойцам спецоперации.

План празднования есть, однако пока что средства на это не выделят. К празднику будет вывешены баннеры, только вот от салютов и гуляний было решено отказаться. Глава региона сообщил, что «если сегодня победим, завтра будем праздновать».

— В следующем году исполняется 220 лет курортам КМВ. Но пока идет специальная военная операция, праздновать мы не будем, ограничимся поздравительными баннерами. А торжества устроим после победы, – сообщил губернатор Ставрополья.

Тем не менее курорты Ставрополья продолжают развиваться, в том числе благодаря курортному сбору, который решили удвоить.