Празднования 220-летия Кавказских Минеральных вод не будет

Причиной, по которой празднование 220-летия Кавказских Минеральных вод отменили, является сложная ситуация и специальная военная операция. По словам главы региона, бюджетные средства выделяются на помощь бойцам спецоперации.

План празднования есть, однако пока что средства на это не выделят. К празднику будет вывешены баннеры, только вот от салютов и гуляний было решено отказаться. Глава региона сообщил, что «если сегодня победим, завтра будем праздновать».

— В следующем году исполняется 220 лет курортам КМВ. Но пока идет специальная военная операция, праздновать мы не будем, ограничимся поздравительными баннерами. А торжества устроим после победы, – сообщил губернатор Ставрополья.

Тем не менее курорты Ставрополья продолжают развиваться, в том числе благодаря курортному сбору, который решили удвоить.