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НовостиОбщество23 декабря 2022 14:02

В районе Северной Осетии открыли спортплощадку с трибуной и беговой дорожкой

Источник:kp.ru
Фото: глава Северной Осетии

Фото: глава Северной Осетии

- Мы продолжаем создавать в республике современную спортивную инфраструктуру. Сегодня открыли отлично оснащенную спортплощадку в Моздокском районе, - рассказал глава республики Сергей Меняйло.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс включил: футбольное поле размером 60х30 метров с искусственным покрытием, 3 беговые дорожки по 200 метров с профессиональным травмобезопасным покрытием, 2 игровые спортивные площадки для баскетбола и волейбола, комплекс уличных тренажеров и трибуну с навесом на 100 мест.

- Объект реализован благодаря нашему участию в федеральном проекте «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Мы постарались создать отличные условия для футбола, волейбола, баскетбола, легкой атлетики и воркаута, - отметил глава Северной Осетии. - Новый комплекс под открытым небом уже открыт для всех желающих. Надеюсь, к ребятам с удовольствием присоединятся и представители старшего поколения!