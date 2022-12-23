Губернатор Ставрополья рассказал о курортах региона

Во время пресс-конференции в ТАСС губернатор Ставропольского края ответил на вопрос о курортах региона журналисту «Комсомольской правды» о том, готовы ли курорты Ставрополья стать качественной альтернативной заграничному отдыху.

На это губернатор Ставрополья ответил, что сферу развлечений для молодежи надо развиваться очень долго – ее не хватает. Однако качественные курорты у в регионе все же есть.

— Люди, которые побывали на лучших курортах Евросоюза, сказали: «Зачем я туда ездил»? – ответил губернатор Ставрополья.

При этом глава региона отметил, что для молодежи важен драйв, скорость и прочие развлечения. А курорты Ставропольского края – это скорее тишина и спокойствие. У главы края есть в планах строительство игровой зоны и систему развлечений.

— Весь туризм, который есть на Ставрополье, по сути экологический. У нас есть грязи, нарзан, множество услуг, которые позволяют человеку оздоровиться. Наша главная задача – расширять возможности инфраструктуры: дороги и коммуникации, – рассказал губернатор Ставрополья.