Почти 80 школ отремонтируют на Ставрополье за пять лет

За пять лет в Ставропольском крае планируют обновить семьдесят девять школ. Об этом заявил глава Ставрополья Владимир Владимиров на пресс-конференции в ТАСС.

Губернатор также добавил, что в регионе возводят четыре школы в год. За счет этого удастся убрать вторые смены в учебных заведениях.

- Сейчас поэтапно разбираем самые сложные территории в этом году у нас Краснокумское, Ессентукская, Ставрополь, Михайловск, Пятигорск, - отметил глава Ставропольского края.

Сейчас на Ставрополье функционируют примерно 1,8 тыс. школ, детсадов и учреждений допобразования и насчитывается более 300 тыс. школьников.