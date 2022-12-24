На Ставрополье к утру 24 декабря коронавирус выявили еще у 58 человек

На Ставрополье коронавирус подтвредился еще у 58 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. Госпитализировано 8 взрослых пациентов. Дети находятся на амбулаторном лечении. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал губернатор СК Владимир Владимиров.

По сообщению главы региона, справиться с заболеванием за сутки смогли 99 человек. Летальных случаев не зафиксировано.

- Уровень заболеваемости не растет. Летальных исходов зарегистрировано не было, - сообщил Владимиров.

Тем временем в крае продолжается прививочная кампания против COVID-19. За сутки первый компонент вакцины получили еще 1499 человек, второй – 873. На сегодняшний день полный курс вакцинации прошли более 1 млн 308 тыс жителей Ставропольского края.