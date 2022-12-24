Ставропольские тхэквондисты завоевали три золотых медали на турнире в Минске

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя.

В Ставрополь с золотыми медалями вернулись воспитанники «Чонджи», ставшие победителями на международных соревнованиях. Турнир по тхэквондо состоялся в Минске. В нем приняли участие более 560 спортсменов из России, Белоруссии и Латвии.

Ставропольским тхэквондистам удалось не только продемонстрировать свое мастерство, но и в заработать победу в честной схватке.

«Золото» домой привезли: Александр Винников, взявший 1 место среди мужчин в дисциплине «спарринг» в весовой категории до 81 кг; Николай Сердюков, ставший победителем среди мужчин в дисциплине «спарринг» в весовой категории до 81 кг и Иван Чаленко, взявший 1 место среди юниоров в дисциплине «туль» среди обладателей 1 дана.