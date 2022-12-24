По Ставрополю с 27 декабря начнет курсировать новогодний автопоезд

Праздничное настроение создадут местные артисты. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя.

С 27 декабря по Ставрополю начнет курсировать автопоезд «Новогодний маршрут». Артисты в компании с Дедом Морозом будут создавать для жителей краевой столицы новогоднее настроение.

Праздничную автосцену можно будет встретить в разных районах города. Артисты новогоднего автопоезда дадут 9 концертов. Свои номера представят: казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь», театр песни «VIVA» и вокальный ансамбль «45 параллель».

Встретить артистов можно будет на следующих площадках:

- 27 декабря в 10.00 – ул. Мимоз, 26, в 12.00 – ул. Серова, 420, в 14.00 – ул. Доваторцев, 13;

- 28 декабря в 10.00 – ул. Доваторцев, 90/5, 12.00 – ул. Рогожникова, 19, в 14.00 – ул. 50 лет ВЛКСМ, 14а;

- 29 декабря в 10.00 – пр. Чапаевский, 21, в 12.00 – ул. Трунова, 134, в 14.00 – ул. Октябрьская, 101.

После концертов детишкам подарят памятные сувениры – символы следующего года.