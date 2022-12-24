На Ставрополье мужчина не смог унести украденные им тяжелые запчасти

На Ставрополье сотрудники полиции расследуют дело о покушении на кражу. Фигурантом уголовного дела стал 60-летний житель Новоалександровска, который позарился на чужие запчасти, но так и не смог их унести.

По данным пресс-службы МВД по СК, в полицию с заявлением о краже автозапчастей из гаража обратился местный житель. Стражи порядка выехали на место преступления и нашли пропажу, брошенной во дворе за домом потерпевшего.

Вскоре выяснилось, что несостоявшаяся кража – дело рук 60-летнего местного жителя. Мужчина вынес из гаража запчасти, но унести не смог – те оказались слишком тяжелыми. Тогда он бросил награбленное во дворе и поспешил скрыться.

Теперь ему предстоит ответить по закону за несостоявшуюся кражу.