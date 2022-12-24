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НовостиОбщество24 декабря 2022 8:47

Густой туман затруднил движение по трассе Астрахань – Элиста – Ставрополь

Ставропольская Госавтоинспекция предупреждает о плохой видимости на дорогах
Алина МАКСИМОВА

Плохая видимость из-за непроглядного тумана мешает нормальному движению по трассе Астрахань – Элиста – Ставрополь. О сложной обстановке на региональных дорогах автовладельцев предупреждает Госавтоинспекция Ставрополья.

Густой туман наблюдается на участках трасс в Петровском и Грачевском районах.

- Ближе к Светлограду видимость ухудшается, - сообщили в Госавтоинспекции СК.

Водителям советуют снижать скорость, держать дистанцию, не совершать обгон без крайней необходимости, а также не забывать пристегиваться ремнями безопасности.