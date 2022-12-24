Жительнице Ставрополья грозит срок за избитого табуретом знакомого

20-летнюю жительницу Ставропольского края подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ее знакомому. Инцидент произошел в станице Незлобной.

В полицию Георгиевска обратились специалисты больницы, куда поступил мужчина с телесными повреждениями. Выяснилось, что на него напала 20-летняя девушка. Во время застолья между ними началась ссора. В разгар конфликта девушка схватила деревянный табурет и несколько раз ударила им оппонента.

В результате молодой человек получил травму груди с повреждением легкого.

- Гражданку доставили в отдел полиции, где она в содеянном созналась, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении подозреваемой заведено уголовное дело.