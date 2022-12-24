Ход строительства «Мамисона» обсудил глава Осетии с директором корпорации Кавказ.РФ

Фото: пресс-служба главы РСО-Алания.

Ход строительства всесезонного курорта «Мамисон» и реализацию других масштабных инвестпроектов в республике обсудил глава Осетии Сергей Меняйло с главой госпокрпорации Кавказ.РФ Андреем Юмшановым. Участником рабочей встречи стал также Хасан Тимижев, исполнительный директор компании, курирующий работу по развитию особых экономических зон.

Меняйло поздравил Андрей Юмшанова с должностью и выразил надежду на успешное сотрудничество. Глава Осетии отметил, что совместная работа над инвестпроектами в сфере туризма уже приносит свои результаты.

Так, в декабре был открыт новый пассажирский терминал аэропорта Владикавказ, построенный при финансовой поддержке Кавказ.РФ. Также компания участвует в реализации проекта по созданию туркластера «Мамисон».

- Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать сотрудничество на различных направлениях, – сказал Сергей Меняйло.

Уже в 2023 году начнется строительство многофункционального центра на 6 тысяч кв.м., парковки на 460 мест, гаража ратраков, рассчитанного на три машины. Будут благоустроены внутренние подъезды и проведены инженерные сети. К работе планируется приступить сразу, как только позволит погода.

- Планируем, что новые объекты появятся на «Мамисоне» к концу 2024 года. Также у нас продолжается развитие туристической инфраструктуры. Первый резидент курорта уже приступил к проектированию трех гостиниц, ресторана и многоуровневой парковки, – отметил Андрей Юмшанов.

До конца 2024 года в Мамисонском ущелье будет построена базовая инфраструктура, две канатки – кресельный и гондольный подъемники для подъема туристов на высоту в 2900 метров. К открытию «Мамисона» будут работать 20 км трасс, сноупарк, отели и рестораны.