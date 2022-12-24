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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 12:16

Ставропольчанка лишилась 1,7 млн рублей в попытке заработать на инвестициях

Личность мошенника устанавливает полиция
Алина МАКСИМОВА

Пенсионерка из Ставрополя потеряла свои накопления на 1,7 млн рублей, желая заработать на инвестициях. 65-летнюю женщину обманул мошенник, личность которого теперь пытаются установить полицейские.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина и предложил заработать на инвестициях. По указанию афериста она установила специальное мобильное приложение и пополнила счет на крупную сумму. Позже она попыталась вывести средства, но не смогла. Пришлось обращаться в полицию.

- По данному факту Следственным отделом №3 СУ Управления МВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники правоохранительных органов просят граждан быть бдительнее и не переводить средства на неизвестные счета.