Ставропольчанка лишилась 1,7 млн рублей в попытке заработать на инвестициях

Пенсионерка из Ставрополя потеряла свои накопления на 1,7 млн рублей, желая заработать на инвестициях. 65-летнюю женщину обманул мошенник, личность которого теперь пытаются установить полицейские.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина и предложил заработать на инвестициях. По указанию афериста она установила специальное мобильное приложение и пополнила счет на крупную сумму. Позже она попыталась вывести средства, но не смогла. Пришлось обращаться в полицию.

- По данному факту Следственным отделом №3 СУ Управления МВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники правоохранительных органов просят граждан быть бдительнее и не переводить средства на неизвестные счета.