В Ставрополе лучшим работникам вручили по 40 тысяч рублей

В Ставрополе наградили победителей ежегодного конкурса «Лучший в профессии по направлениям рабочих специальностей». В этом году на конкурс было подано 22 заявки в четырех номинациях: «Лучший сборщик изделий мебели», «Лучший портной», «Лучший парикмахер», «Лучший штукатур-маляр».

Участникам пришлось пройти испытания социальной направленности. Сборщики мебели собирали мебель в новой школе № 55, портные шили сценические костюмы для выступлений детского коллектива ставропольского ДДТ, парикмахеры сделали стрижки воспитанникам детдома №9, а штукатуры-маляры оштукатурили стены будущего музея городской школы № 28.

По результатам испытаний лучшим сборщиком мебели стала Ольга Быкова, в номинации «Лучший портной» победила Ирина Ласкова, лучшим парикмахером выбрана Валерия Гугля, а лучшим штукатуром-маляром – Игорь Шульгин.

Победители получили дипломы и премию в 40 тысяч рублей, а остальных участников наградили грамотами и ценными призами.